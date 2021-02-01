В Витебской области в 2020 году налогоплательщики добровольно доплатили в бюджет Br34,2 млн

1 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области по результатам камерального контроля сумма доплат налогов в бюджет превысила Br34,2 млн, что на 25,7% больше, чем в 2019-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Камеральный контроль остается основным инструментом профилактики и предупреждения правонарушений, на чем делают акцент налоговые органы в контрольной работе. Всего в 2020 году инспекции направили субъектам хозяйствования более 2,8 тыс. уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке. Помимо доплат в бюджет после уточнения деклараций также уменьшена на Br13,3 млн сумма подлежащего возврату из бюджета НДС. Основными нарушениями, выявленными при проведении камерального контроля с использованием автоматизированной информационной системы "Учет счетов-фактур", стали неправомерное принятие к вычету сумм НДС и занижение налоговой базы по НДС.

Кроме того, в 2020 году налоговые инспекции по результатам проведенных мониторингов направили 30 плательщикам рекомендации об устранении выявленных нарушений или недостатков. Впоследствии пять субъектов хозяйствования были привлечены к административной ответственности за невыполнение рекомендаций, что было установлено во время повторных мониторингов.

Всего в 2020 году объем доходов бюджета Витебской области, контролируемых МНС, превысил Br1,9 млрд, что на 2,8% больше, чем в 2019-м. Наиболее значимыми доходными источниками для областной казны остаются подоходный налог, которого поступило около Br577,5 млн, или 30,2% в общем объеме платежей, а также НДС - Br437 млн (22,9%), акцизы - Br333,9 млн (17,5%), налоги на собственность - Br134,5 млн (7%), налог на прибыль - Br120,3 млн (6,3%), налог по упрощенной системе налогообложения - Br54,3 млн (2,8%).

В разрезе регионов наибольший вклад в пополнение доходов консолидированного бюджета Витебской области внесли Витебск (объем платежей составил Br697,7 млн) и Новополоцк (Br631,4 млн), на долю которых приходится 69,6% всех поступлений. При этом за 2020 год налогоплательщики нефтеграда нарастили платежи в бюджет на 35,8% по сравнению с 2019-м. Плательщики областного центра уменьшили свой вклад в доходную часть казны на 13,8%. Среди сельских регионов наибольшие темпы роста поступлений обеспечены в Бешенковичском (139,9%), Витебском (132,1%), Лиозненском (115,1%), Шумилинском (112%), Поставском (106,6%) районах. Вместе с тем 11 регионов сократили свой налоговый потенциал.-0-