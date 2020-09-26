В Витебской области в ближайшие годы планируют открыть четыре футбольных поля

26 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в ближайшие годы намерены открыть четыре футбольных поля с синтетическим покрытием, сообщил журналистам перед открытием крытого манежа первый заместитель председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола" Юрий Вергейчик, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам заместителя председателя, в Витебской области футбол и инфраструктура развиваются хорошими темпами. В прошлом году футбольный клуб "Витебск" представлял страну в Лиге Европы. В 2019 году в областном центре провели финал Кубка Беларуси. "В ближайшие годы как минимум два футбольных поля планируем открыть в Витебске, еще по одному - в Орше и Полоцке", - сказал Юрий Вергейчик.

Он выразил надежду, что в будущем манеж позволит готовить футболистов уровня Сергея Корниленко, Виталия Родионова, Николая Золотова, Никиты Наумова и Макса Эбонга. Последние три выступают за национальную сборную.

Сегодня в Витебске торжественно открыли крытый футбольный манеж на территории центрального спортивного комплекса по проспекту Людникова. Размер манежа как у стандартного футбольного поля. Благодаря новому объекту занятия можно будет проводить круглый год. Манеж также позволит ФК "Витебск" проводить предсезонную подготовку.-0-