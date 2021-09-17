В Витебской области в День народного единства высадят более 1 тыс. деревьев и кустарников

17 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области по инициативе областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды заложат аллеи единства и высадят более 1 тыс. деревьев и кустарников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в облкомитете.

К акции по озеленению подключатся все районы области. В Витебске новая аллея из более 100 ив будет заложена в парке отдыха у реки Витьба. Весной в этом месте проводилась посадка ив и туй, теперь стройные деревца украсят противоположный берег. Вместе с работниками облкомитета и городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды к посадке приложат руку студенты, школьники, члены БРСМ.

В Витебском районе в агрогородках Октябрьская и Задубровье высадят соответственно 30 берез и 20 ив и белоствольных красавиц. К экологическому празднику присоединятся жители, школьники, представители местной власти и Белорусского союза женщин. В Городке представители местной власти, природоохранной райинспекции, РОВД, молодежь и горожане высадят кленовую аллею. В парке Героев в Орше поселятся 100 саженцев маньчжурского ореха. Здесь также будут трудиться защитники природы, местная власть, юные оршанцы, ветераны, включая афганцев, представители общественных объединений и профсоюзной организации. В Дубровно на ул.Вокзальной сотрудники райисполкома, работники ЖКХ высадят 40 саженцев дуба и можжевельника. Миорский парк Воинской Славы пополнится молоденькими елями, березами, дубами - более 100 зеленых новоселов окажутся здесь благодаря усилиям работников райинспекции природных ресурсов, МЧС, а также неравнодушных жителей райцентра.

В облкомитете рассказали, что подобные мероприятия проводятся для популяризации экологической культуры, формирования бережного отношения к природе, привлечения неравнодушных людей к наведению порядка на земле. "Такие дела объединяют тех, кто любит родной город, поселок, деревню, и готов позаботиться об их экологии. До 30 ноября по инициативе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды проводится акция по посадке деревьев и кустарников под девизом "Разам за зяленую Беларусь!". К ней может присоединиться любой желающий", - отметили в облкомитете.-0-