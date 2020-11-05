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05 ноября 2020, 11:46

В Витебской области в этом году квартиры получила 901 многодетная семья

Новый дом в Шумилино
Новый дом в Шумилино
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5 ноября, Шумилино /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области с начала года 901 многодетная семья получила квартиры, построенные с поддержкой государства. Об этом перед открытием нового дома в Шумилино сообщил журналистам председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава депутатского корпуса северного региона рассказал, что с начала года в Витебской области построено 211 тыс. кв.м жилья. "Мы идем опережающими темпами по сравнению с прошлым годом. Около 90 тыс. кв.м возведено с поддержкой государства - 901 многодетная семья получила благоустроенные квартиры. Сейчас в регионе на очереди стоят 3378 семей. Думаю, за ближайшие годы программу выполним и эти семьи получат жилье", - сказал Владимир Терентьев.

Сегодня в Шумилино по переулку Угневенка, 5, вручили ключи новоселам 40-квартирного дома. В их числе 30 многодетных семей, в доме будут жить 104 ребенка. Среди них семья Кочерягиных. Мама Анна рассказала, что у них четыре ребенка - девочка и три мальчика. До получения квартиры жили в деревне. "В доме есть необходимые условия для комфортной жизни, детям будет удобно добираться в сад и школу в Шумилино. Квартира с ремонтом, поэтому уже можем заселяться и жить", - поделилась Анна Кочерягина.

Дом построила Шумилинская ПМК-70 за семь месяцев. В ближайшее время в этом же микрорайоне будет заложен еще один 5-этажный дом. В следующем году он должен принять очередных новоселов. Сейчас в Шумилинском районе на очереди на улучшение жилищных условий стоит 91 семья.-0-

Фото Александра Хитрова

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Теги
Витебская область жилье многодетные семьи строительство
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