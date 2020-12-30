В Витебской области в этом году стало меньше краж, разбоев и грабежей

30 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В прокуратуре Витебской области подвели итоги выполнения субъектами профилактики региональных комплексных планов по профилактике правонарушений в регионе в 2020 году. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законодательства о профилактике преступлений и иных правонарушений Наталья Колпакова.

Уровень преступности на 10 тыс. населения в Витебской области один из самых низких в стране - 79,4 при общереспубликанском показателе 88. Количество совершенных убийств снизилось с 41 до 31, на 31,4% стало меньше зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. В течение года отмечается тенденция к снижению краж (на 11,2%), хулиганств (на 13,9%), разбоев и грабежей (на 73,9% и 31,3% соответственно). "В целом итоги реализации планов признаны удовлетворительными. Проведенные в нынешнем году профилактические мероприятия способствовали повышению уровня правопорядка в области, совершенствованию деятельности субъектов профилактики правонарушений, формированию правовой культуры граждан", - отметила Наталья Колпакова.

Вместе с тем в регионе треть зарегистрированных мошенничеств связана с использованием интернета. Особую обеспокоенность вызывает рост числа граждан, погибших от внешних причин. На пожарах погибли 92 человека (в 2019 году - 73), утонули - 65 (57). Количество совершенных самоубийств осталось на прежнем уровне - 191.

"Пьянство по-прежнему остается основной причиной совершения преступлений. О проблеме чрезмерного употребления алкоголя свидетельствует и факт увеличивающегося объема реализованного алкоголя за девять месяцев этого года - 749,2 (721,1) тыс. дал, или 6,61 (6,16) л на душу населения", - сказала Наталья Колпакова.

Местные власти зачастую принимают пассивную роль в реализации программ по профилактике правонарушений. Особые нарекания вызвал формальный подход ряда исполкомов по дублированию областного комплексного плана без учета специфики региона (Полоцкий, Шарковщинский, Миорский районы).

Во время координационного совещания был согласован проект областного комплексного плана по профилактике правонарушений на 2021 год. "В нем определены перспективные направления. Предусмотрено, с учетом складывающейся общественно-политической обстановки, выполнение ряда мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, связанных с общественным порядком, а также профилактику преступлений в сфере высоких технологий", - добавила старший помощник прокурора области.-0-