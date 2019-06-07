В Витебской области вовлечению в хозоборот подлежат 500 объектов

7 июня, Глубокое /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области вовлечению в хозяйственный оборот по состоянию на 7 июня подлежат 500 объектов, списанию (сносу) - 203 капитальных строения. Об этом сообщил сегодня в Глубоком на заседании выездного президиума областного Совета депутатов председатель комитета государственного имущества Витебского облисполкома Виктор Зайцев, передает корреспондент БЕЛТА.

За январь-май нынешнего года в хозяйственный оборот вовлечены 74 объекта, из них 26 проданы, 21 передан в аренду, 24 безвозмездно переданы в пределах коммунальной собственности, а также в частную собственность, 3 используются в собственных целях. Списаны (снесены и демонтированы) 22 здания и сооружения. "Несмотря на поручение Витебского облисполкома представить в комитет госимущества до 1 апреля 2019 года пакеты документов для проведения аукционных торгов по объектам, запланированным для отчуждения, до настоящего времени не приняты решения о продаже в отношении 49 объектов, расположенных в 13 городах и районах региона", - отметил Виктор Зайцев.

Председатель комитета акцентировал внимание, что отсутствие источников финансирования, соответствующих специалистов и техники не позволило в минувшем году провести комплексные работы по списанию (сносу и демонтажу) ряда объектов. Фактически за 2018 год были снесены 69 объектов, или 62% от запланированного количества. В 2019 году сносу подлежат 203 здания и сооружения, из них за январь-май снесены 22, или 11% от запланированного.

Виктор Зайцев также отметил, что в последнее время появился еще один проблемный вопрос в работе с имуществом, связанный с определением принимающей организации по имуществу предприятий, находящихся в стадии ликвидации или банкротства. "За 2017 - текущий период 2019 года в Витебский облисполком поступило около 70 уведомлений антикризисных управляющих, по которым необходимо было определить организации, принимающие имущество, невключенное в состав имущества должника, либо имущество, оставшееся нереализованным и непринятое кредиторами, - констатировал руководитель ведомства. - Такое имущество подлежит передаче в коммунальную собственность. За указанный период приняты решения о передачи около 3 тыс. объектов недвижимости. Это также приводит к увеличению количества неиспользуемых объектов, требующих проведения работ по его вовлечению в хозяйственный оборот".-0-