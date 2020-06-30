В Витебской области выручка от продажи неиспользуемой недвижимости выросла почти в 2 раза

30 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за январь - июнь объем выручки от продажи неиспользуемой недвижимости на аукционах комитета "Витебскоблимущество" вырос почти в 2 раза по сравнению с первым полугодием 2019-го, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по распоряжению госимуществом комитета Павел Лукьянов.

Всего за 6 месяцев реализовано зданий и сооружений более чем на Br1,4 млн. Новых собственников обрели 55 объектов, что на 41% превышает количество продаж за аналогичный период 2019 года.

В текущем году на торгах "Витебскоблимущества" почти в 2 раза вырос спрос на объекты, продаваемые со снижением начальной цены на 50%. Их удельный вес в общем количестве проданной недвижимости составил 16%. В остальном покупатели, как и прежде, предпочитают приобретать приглянувшиеся сооружения, удешевленные на 80% (их доля в общем объеме продаж превысила 35%), и на торгах за базовую величину (40,7%). При этом нередки случаи, когда в ходе торгов претенденты на такой объект поднимают цену продажи в десятки и даже сотни раз. Например, на одном из июньских аукционов два покупателя проявили повышенный интерес к автозаправочной станции в Сенненском районе, продаваемой за 1БВ (Br27). В результате цена продажи объекта составила Br20,3 тыс., превысив начальную в 750 раз.

Что касается функционального назначения пустующих сооружений, то предпочтения покупателей на торгах "Витебскоблимущества" остаются неизменными на протяжении нескольких последних лет. Это здания производственного назначения, бывшие школы, детские сады, клубы и библиотеки в сельской местности. Так, за 6 месяцев инвесторы приобрели 8 бывших школ и детсадов, 4 клубные постройки. В этом году удалось найти покупателей, которые готовы вдохнуть вторую жизнь в неиспользуемые загородные оздоровительные лагеря под Витебском и Полоцком.

На июль - август "Витебскоблимущество" назначило более 50 аукционов по продаже недвижимости республиканской и коммунальной собственности. В числе запланированных к реализации - объекты историко-культурного наследия, среди которых здание бывшего клуба металлистов (1932 г.) в Витебске, комплекс бывшего монастыря кармелитов (1735 г.) в Глубоком, усадебный дом XIX века в Миорском районе, бывшая усадьба Гребницких (1840 г.) в деревне Ореховно Ушачского района. Все сооружения выставлены на торги за базовую величину. Кроме того, РУП "Белпочта" продает 11 зданий бывших отделений предприятия в различных населенных пунктах сельских районов, а "Белтелеком" ищет покупателя на одно из своих зданий в областном центре, которое является памятником архитектуры.-0-