В Витебской области за сутки около 180 человек выписали из больниц

17 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области за последние сутки выписали около 180 пациентов из больниц, сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий во время заседания областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения, передает корреспондент БЕЛТА.

На сегодняшний день ситуация с острыми респираторными инфекциями в Витебской области по-прежнему имеет тенденцию к снижению. За последние сутки - на 19,4%, спад идет практически во всех районах. В структуре заболеваемости 78% взрослые.

"Ситуация с пневмониями фактически остается на том же уровне, есть незначительное снижение за последние сутки. Неплохая тенденция прослеживается с выпиской. За вчера были выписаны около 180 человек, у которых состояние удовлетворительное. Это выздоровевшие пациенты и незначительная часть, у которых легкая форма, они могут продолжить лечение в амбулаторно-поликлиническом звене. У этих людей не подтвержден COVID-19", - рассказал Михаил Вишневецкий.

Он отметил, что на сегодня медики борются с инфекцией в районах. В Докшицком районе зафиксировано 72 случая коронавируса, Бешенковичском - 27, Лиозненском - 22, в Браславском и Миорском районах по одному. Здесь не до конца были приняты профилактические меры. "Но критической ситуации сегодня там нет", - заверил начальник облздрава.

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