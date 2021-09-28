В Витебской области засеяли более половины площадей озимых зерновых

28 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области посеяно более 50% площадей озимых зерновых культур от плана, сообщили БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Сельхозпредприятия региона после прекращения дождей увеличивают темпы посевной кампании, чтобы завершить ее в максимально короткие сроки. Из запланированных 231,2 тыс. га озимых зерновых на сегодня посеяно 119,2 тыс. - 51,6%.

Во время осенней посевной кампании в области намерены увеличить площади под озимые зерновые и крестоцветные культуры - сурепицу и рапс. Также отвели поля и под озимый ячмень - около 1,3 тыс. га. Его и раньше в небольшом количестве возделывали на Витебщине. Сельхозпредприятия будут пробовать высокоурожайные сорта, дающие на выходе до 100 ц/га в южных областях страны, приживутся ли они в северном регионе.

В этом году каравай Витебской области на 25% меньше прошлогоднего, с полей собрали 783,3 тыс. т зерна.-0-