В Витебской области завершается ремонт 14 школ

23 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Ремонт 14 школ за счет кредитов Международного банка реконструкции и развития завершается в Витебской области, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля региона.

"Уже 5 лет за счет средств международного займа осуществляется модернизация учреждений общего среднего образования, направленная на проведение ремонтов школ в сельской местности, их оснащение современным образовательным оборудованием. На сегодня выполнены работы на 25 объектах, завершаются ремонты еще в 14 школах. На заключительном этапе будут отремонтированы и оснащены еще 4 учреждения. Уже освоено более $15 млн", - рассказали в КГК.

Вместе с тем на отдельных объектах выявляются факты бесхозяйственности. После мониторинга Комитета госконтроля в агрогородке Должа Витебского района в яслях-саду восстановлены козырьки над входными группами, отремонтирован вход в подвал и установлена вентиляция в пищеблоке. В местной средней школе отремонтировали пол в спортивном зале. "Снесено бесхозное здание электрической подстанции. Кроме того, рассмотрены вопросы обеспечения населения Должи услугами бани, возможности снятия с банковских карточек наличных в почтовом отделении и магазине потребкооперации. В ближайшие годы в агрогородке с господдержкой будет построен новый завод по производству отечественных лекарственных средств, а значит, агрогородок получит новый толчок к развитию", - добавили в ведомстве.-0-