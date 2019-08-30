В Витебском госуниверситете открылся Центр китайского языка и культуры

30 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском государственном университете имени П.М. Машерова сегодня открылся Центр китайского языка и культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

В новом центре

Цуй Цимин

В праздничном мероприятии приняли участие посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, члены делегации посольства, представители городских органов власти, коллектив и студенты вуза. "Открытие этого центра проходит в рамках Года образования Беларуси в Китае. Сотрудничество наших стран в этой сфере постоянно улучшается. Отмечается ежегодный рост числа китайских студентов в Беларуси. Например, в Витебском государственном университете в настоящее время их количество составляет около 150 человек, а в ближайшее время увеличится до 200", - сказал Цуй Цимин. Он выразил уверенность, что деятельность центра будет успешной и плодотворной, послужит еще большему распространению китайского языка и культуры в Беларуси.

Посол Китая напомнил, что в прошлом году страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. "В течение этих лет они развиваются динамично, результативно и вышли на уровень доверительного стратегического партнерства, сформировали колоссальный потенциал для дальнейшего развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества", - отметил он.

Как сообщили в университете, оснащенность центра позволит обеспечивать высокий уровень учебного процесса. Проводить обучающие занятия, мероприятия социокультурной направленности для студентов, сотрудников университета и местных жителей здесь будут специально направленные в Витебск при содействии посольства два волонтера - носителя языка.

Всего в ВГУ имени П.М.Машерова обучаются около 1 тыс. иностранных студентов из 23 стран.-0-

Фото Александра Хитрова