В витебском микрорайоне Тарный планируется возвести 25 многоэтажек к 2030 году

8 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В перспективном жилом микрорайоне Тарный на юго-западной окраине Витебска до 2030 года планируется возвести 25 многоэтажных домов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома Леонид Богданов.

Микрорайон площадью 78,7 га расположен на выезде из областного центра в минском направлении. Жилищный фонд представлен в основном домами малой и средней этажности. В соответствии с решениями генерального плана Витебска, на этой территории появится многоквартирная застройка повышенной этажности (10 этажей). Жилье будет возводиться на свободных участках земли, а также на освободившихся после сноса сооружений. Объем нового жилищного строительства оценивается почти в 216 тыс. кв.м общей площади, или более 3,4 тыс. квартир, в которых будут проживать около 8,6 тыс. человек. В результате население микрорайона увеличится примерно в 4,5 раза и при полном освоении данной территории превысит 11 тыс. человек.

Преобразование микрорайона Тарный - часть нового стратегического направления градостроительного развития Витебска на юго-запад в сторону Минска, отметил Леонид Богданов. Территория граничит с еще одним перспективным микрорайоном Лучеса, для соединения с которым планируется создать новый подземный путепровод под железнодорожными путями, разделяющими районы. Это позволит эффективно регулировать транспортные потоки.

Согласно градостроительному проекту детального планирования, который разработало УП "Витебскжилпроект", одновременно со строительством жилья предусматривается возведение объектов социальной инфраструктуры. Здесь предполагается построить два детских дошкольных учреждения на 240 мест каждое, торгово-развлекательный центр, в котором среди прочего будет инфраструктура для досуга, также будут созданы объекты торгового и бытового обслуживания. Медицинскую помощь жителям будет оказывать поликлиника, которую построят в соседнем районе Лучеса.

Проектируемый район с остальной частью города свяжут два вида общественного транспорта: автобус и маршрутное такси. Кроме того, предлагается обустроить велодорожки на всех новых и реконструируемых улицах, а также велопарковки внутри жилых кварталов. Дворовые территории будут свободны от автомобилей. Для их постоянного и временного хранения предусмотрено создать несколько автопарковок и стоянок суммарной вместимостью свыше 2 тыс. машино-мест.-0-