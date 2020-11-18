В Витебском районе перезахоронят останки погибших в годы войны солдат

18 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/.В Витебском районе сегодня состоится торжественное перезахоронение останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском райисполкоме.

Останки 42 военнослужащих обнаружены в августе во время проведения на территории района международной вахты памяти. Поисковые работы велись на протяжении десяти дней в окрестностях деревни Новики (Шапечинский сельсосвет) военнослужащими 52-го отдельного специального батальона, представителями Московской областной общественной организации "Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и примирение" и новополоцкого поискового отряда "Разведчики военной славы".

Церемония торжественного перезахоронения погибших воинов состоится у памятного знака "Плацдарм Новики". Почтить память героев соберутся представители местных органов власти, школьники, сельчане. Ожидается также приезд представителей российского клуба "Память и примирение".-0-