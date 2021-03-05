В выходные в Могилевской области будет усилен контроль за соблюдением ПДД

5 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В выходные дни в Могилевской области будет усилен контроль за соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"На территории Могилевского области силами сотрудников областной ГАИ и спецподразделения ДПС "Стрела" МВД Республики Беларусь будут осуществляться рейдовые мероприятия с отработкой аварийно опасных участков улично-дорожной сети и автодорог", - отметили в ГАИ.

Приоритетным направлением работы станет выявление грубых нарушений правил - управление транспортом водителями в состоянии опьянения, бесправное вождение, нарушение правил обгона и перевозки пассажиров, в первую очередь - детей, непредоставление преимущества пешеходам. Не останутся без внимания и нарушения со стороны пешеходов и других участников движения.

Кроме этого, с 5 по 9 марта в области пройдет комплекс мероприятий по недопущению нетрезвых водителей к управлению транспортными средствами. "За минувший год на дорогах региона по вине нетрезвых водителей произошло 51 ДТП, в которых 15 человек погибли и 49 получили травмы", - подчеркнули в ГАИ.-0-