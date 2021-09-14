14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заводском районе Минска 17 сентября пройдет плоггинг-забег. Об этом БЕЛТА сообщили в администрации района.

Необычный забег пройдет на территории парка культуры и отдыха 50-летия Великого Октября (ул. Долгобродская, 44). Начало мероприятия - в 13.00.

Как отметили в администрации Заводского района, такой вид времяпрепровождения совмещает в себе активный, здоровый и экологичный образ жизни, а также привлекает внимание общественности к проблемам загрязнения окружающей среды.

Плоггинг - это международная экологическая инициатива, суть которой заключается в сборе мусора по пути во время бега трусцой. Это движение стартовало в Швеции в 2016 году и сейчас к нему присоединилось более 40 стран.-0-