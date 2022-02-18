В Жабинке открывается после реконструкции здание районного суда

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке после реконструкции торжественно открывается здание районного суда. На мероприятие прибыл первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Современная судебная деятельность сегодня практически предполагает наивысшую из возможных степеней открытости всех процессов, которые здесь происходят", - сказал Валерий Калинкович.

Реконструкция здания Жабинковского районного суда велась 10 месяцев. За это время специалисты государственного объединения "Брестоблсельстрой" преобразили его до неузнаваемости. Самым очевидным изменением внешнего облика объекта стало увеличение его общей площади более чем в два раза - с 454 кв.м до 1 тыс. кв.м - за счет пристройки новой части здания.

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