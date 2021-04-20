В железнодорожных пунктах пропуска Гродненской таможни грузопоток возрос на 30%

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поток грузов в железнодорожных пунктах пропуска Гродненской региональной таможни в первом квартале 2021 года увеличился на 30%, сообщили БЕЛТА в таможне.

В первом квартале через пункты пропуска Гродненской региональной таможни железнодорожным транспортом перемещено почти 5 млн т товаров.

Через таможенную границу ЕАЭС в регионе ответственности таможни за январь - март проследовало около 165 тыс. вагонов. Рост по отношению к прошлому году составил более 23%.-0-

Фото Гродненской региональной таможни