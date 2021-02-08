8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино и Смолевичах из-за аварии без воды были 28 домов, больница и поликлиника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"7 февраля в 12.45 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения по ул. Гагарина, 22 в городе Жодино Минской области. Без холодного водоснабжения оставались 8 многоквартирных жилых домов. В 16.20 водоснабжение потребителей восстановлено", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 17.50 поступило сообщение о прорыве трубопровода по ул. Торговой, 17 в городе Смолевичи. Без холодной воды оставались 20 частных жилых домов, больница и поликлиника. Организовывался подвоз воды.

В 19.50 водоснабжение потребителей восстановлено. -0-