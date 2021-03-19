19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино из-за аварии без электричества были 58 многоквартирных домов и больница. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"18 марта в 9.15 поступило сообщение об отключении электроснабжения в городе Жодино Минской области в результате повреждения кабеля 10 кВ. Без электроснабжения оставались 58 многоквартирных жилых домов, 22 трансформаторные подстанции и Жодинская центральная городская больница", - рассказали в пресс-службе.

В 13.50 электроснабжение потребителей восстановлено. -0-