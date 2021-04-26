В Жодино из-за аварии без воды были 6 многоквартирных домов и детсад

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино из-за аварии без воды были 6 многоквартирных домов и детский сад. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"25 апреля в 14.08 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в городе Жодино Минской области по ул. 8 Марта, 17Б. Без холодного водоснабжения оставались 6 многоквартирных жилых домов и детский сад", - рассказали в пресс-службе.

В 22.30 водоснабжение потребителей восстановлено.

Сегодня в 2.50 поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 500 мм в деревне Королищевичи Минского района. На время проведения ремонтных работ без холодного водоснабжения остаются 20 частных жилых домов. Предполагаемое время восстановления водоснабжения - сегодня в 18.00.-0-