В Жодино ключи от новых квартир получили 56 семей работников БЕЛАЗа

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино ключи от квартир в жилом доме общей площадью 4119,36 кв.м получили 56 семей заводчан, причем 26 из них многодетные, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Многоквартирный дом для работников предприятие возвело собственными силами. Специалисты и рабочие МСП "БелАЗстройкомплекс" осуществили весь комплекс строительно-монтажных и отделочных работ и благоустроили территорию, прилегающую к новостройке.

Семиэтажный двухподъездный дом оборудован двумя лифтами, системами поквартирного учета расхода тепла, газа, холодной и горячей воды, электроэнергии. На входе установлены пандусы, обеспечивающие беспрепятственный доступ маломобильного населения в дом. Созданы благоприятные условия для проживания, отдыха на свежем воздухе. На площадках для игр детей и в местах отдыха установлены малые архитектурные формы, детское игровое оборудование. Площадка для занятий спортом оборудована фирменными тренажерами БЕЛАЗ. "Эти спортивные комплексы пользуются заслуженной популярностью не только в городе машиностроителей - Жодино, но и за пределами нашей страны, особенно в России", - отметили в пресс-службе.

"Мы ведем большую работу по обеспечению наших работников достойными жилищными условиями. Ежегодно строим жилье для белазовцев. В этом году сдали два многоквартирных жилых дома, а в первом квартале 2021 года планируем ввести в эксплуатацию еще один", - сказал генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" Сергей Никифорович.

Как подчеркнули в пресс-службе, особым и существенным для семейного бюджета заводчан бонусом стала стоимость строительства: 1 кв.м общей площади объекта долевого строительства составляет Br1425.

Жилищные условия улучшили 56 семей работников ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", из них 47 воспользовались государственной поддержкой при строительстве квартир в виде субсидий, в том числе 26 многодетных семей.-0-