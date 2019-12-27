Вакансии продавцов и рабочих специальностей предложат на мини-ярмарке в Гомеле

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общегородская мини-ярмарка вакансий для безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике, пройдет сегодня в Гомеле, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Встреча с представителями кадровых служб ОАО "Диалог-Гомель", ОАО "Гомельский завод станочных узлов" запланирована с 10.00 до 11.00 по ул. Пролетарская,18.

В "Диалог-Гомель" открыты вакансии продавцов. Гомельский завод станочных узлов предлагает места квалифицированных рабочих на производстве (токари, шлифовщики и др.), при необходимости предусмотрено обучение. Не исключено, что кадровики могут присматривать на перспективу кандидатов на должности инженерно-технических работников.

Как уточнили в управлении, на собеседование пригласили более 100 безработных, однако прийти на встречу может любой желающий. Возможно, накануне Нового года кто-то из соискателей изменит свою трудовую биографию и определится в профессиональном плане.-0-