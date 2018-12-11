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Вакансии рабочих профессий предложат на мини-ярмарке в Гомеле

Регионы 11.12.2018 | 07:41
Фото из архива
Фото из архива

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общегородская мини-ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 12 декабря. Соискателей вакансий проконсультируют представители кадровых служб предприятий областного центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

Предложения о трудоустройстве готовят кадровики ОАО "Гомельский завод литья и нормалей", ОАО "Гомельский мясокомбинат", ООО "Климуть авто Гомель", филиал Строительное управление №165 ОАО "Строительный трест №14".

В основном на мини-ярмарке будут представлены вакансии рабочих профессий, среди которых бетонщик, арматурщик, водитель такси, оператор колл-центра службы такси и др.

У потенциальных работников будет возможность презентовать свои умения и навыки. Наличие трудовой книжки, документов о полученном образовании и присвоении квалификации обязательно. Приветствуются также сертификаты о пройденных курсах. Тех, кто достойно зарекомендует себя на предварительном собеседовании, в этот же день могут пригласить в штат.

Как пояснили в управлении, соискатели смогут пообщаться с представителями сразу нескольких предприятий-нанимателей. Также во время мини-ярмарки можно будет получить информацию о вакансиях, консультацию, как найти сведения о нахождении в базе данных трудоспособных не занятых в экономике граждан.

В Гомеле с 10.00 до 12.00 по ул. Пролетарской,18 соискатели рабочих мест смогут узнать и о возможности повышения квалификации или переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела. В настоящее время служба занятости областного центра предлагает более 3,3 тыс. вакансий. Полный их перечень с требованиями к кандидатурам соискателей находится в открытом доступе на портале государственной службы занятости.-0-

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Теги
Гомель, занятость, ярмарка
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