Вакцинация иностранцев от COVID-19 в Витебской области будет проводиться с 15 июля

13 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С 15 июля вакцинация иностранных граждан будет осуществляться в 8 учреждениях здравоохранения Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.

Вакцинация иностранных граждан, которые желают привиться от COVID-19, будет осуществляться на Витебщине в крупных городах, приграничных райцентрах и райцентрах, где отмечается наибольший поток зарубежных гостей, в том числе для оздоровления. Это Витебск, Орша, Полоцк, Новополоцк, Лепель, Браслав, Верхнедвинск, Глубокое. "В учреждениях здравоохранения этих населенных пунктов есть богатый опыт оказания медицинских услуг иностранным гражданам. И гостям нашей области также по логистике удобнее всего добираться до них. Учреждения здравоохранения будут обеспечены достаточным запасом вакцины", - отметил глава облздрава.

Он добавил, что порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и условия посещения ими Беларуси устанавливаются Советом Министров нашей страны.

"На территории Витебской области иностранные граждане могут получить вакцину "Спутник V". Назначение профилактической прививки против COVID-19 будет осуществляться с учетом результатов медицинского осмотра и опроса перед вакцинацией, в том числе оценки отсутствия или наличия медицинских противопоказаний. После проведения вакцинации зарубежному гостю будет выдаваться сертификат с QR-кодом. Стоимость такой услуги составит около Br130", - проинформировал Михаил Вишневецкий.-0-