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19 января 2021, 15:36

Вакцинация от коронавируса стартовала в Гродненской области

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19 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области началась кампания вакцинации от коронавируса. Первыми прививки получили медицинские работники, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, первые дозы вакцины сегодня получили сотрудники городской поликлиники №7 в Гродно и расположенного неподалеку областного центра трансфузиологии.

"Вакцина должна транспортироваться и храниться при определенных условиях - температуре минус 18-20 градусов. Поэтому предварительно было приобретено оборудование, в том числе и морозильная камера, и термоиндикаторы, позволяющие соблюдать все предусмотренные инструкцией вакцины технические параметры", - рассказала врач-иммунолог Светлана Крупчинская.

Светлана Крупчинская
Светлана Крупчинская

Перед вакцинацией люди прошли обследование, сдали экспресс-тесты на антитела. Второй компонент вакцины введут через 21 день. На протяжении этого времени все они будут под медицинским наблюдением. В поликлинике на первом этапе планируют привить не менее двух десятков медработников.

Врач общей практики Мария Жуковская - в числе первых получивших вакцину. "Я мать троих детей, работаю в поликлинике, в зоне риска, сталкиваюсь с коронавирусом. Знаю, что это такое, по себе: в начале лета уже переболела, и второй раз не хочу", - отмечает она. Врач подчеркивает: вопрос прививаться или нет для нее не стоял.

На первом этапе прививки получат медработники и педагоги. Однако сейчас в поликлинике собирают данные о тех, кто хотел бы пройти бесплатную вакцинацию. Только в первые дни желание высказали более 20 человек, проживающих на территории обслуживания поликлиники. Чтобы записаться на прививку, достаточно обратиться в кабинет иммунолога.

В главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома отметили: в регион поступила первая партия из более чем 1,7 тыс. доз вакцины "Спутник V". Учреждения области готовы к приему вакцины. В поликлиники областного центра, а также в учреждения районов приобретено и необходимое морозильное оборудование.-0-

Фото Леонида Щеглова

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