Важно не утратить память о подвиге солдат Победы и привить молодежи уважение к истории - Петрушенко

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Важно не утратить память о подвиге солдат Победы и привить молодежи уважение к истории. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом БЕЛТА белорусский байдарочник, олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, кавалер орденов Отечества II и III степени Роман Петрушенко.

Роман Петрушенко рассказал, что воспитан в семье, где День Победы всегда отмечали и чтили. "Для людей с советской закалкой он был и остается семейным праздником. Они ценят то, что сделали наши прадеды и деды. У современного поколения немного другое мировоззрение. Молодежь не всегда понимает значение того подвига, который совершили наши предки. Но это наша история, и ее нужно чтить и уважать, отдавая дань памяти ветеранам - людям, причастным к Победе. Никто не знает, что было бы, не будь этой Победы", - подчеркнул он.

По словам Романа Петрушенко, так или иначе Великая Отечественная война коснулась каждой белорусской семьи. Не обошла стороной и семью Петрушенко. Дедушка Романа по отцовской линии - Иван Федорович - ушел защищать родину. По воспоминаниям родных, он погиб в 1945 году недалеко от Озаричей Калинковичского района. Сведений о нем очень мало, не сохранились даже фотографии. Известный внук собирал информацию о нем от своих немногочисленных родственников, которые застали семейного героя.

В Мозыре во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого" возложили цветы к Кургану Славы. К этому мероприятию присоединился и прославленный спортсмен.

Республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в эти дни повсеместно.-0-

Фото Сергея Холодилина