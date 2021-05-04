Важно оставаться человеком в любых жизненных ситуациях - ветеран

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно оставаться человеком в любых жизненных ситуациях. Таким мнением сегодня поделился ветеран Великой Отечественной войны Михаил Шашков во время круглого стола "Военное поколение - мирному поколению", которое прошло в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители исполнительной власти, общественных объединений и учащиеся школ обсудили важность сохранения памяти о войне, а также пообщались с непосредственными участниками боевых действий - ветеранами. "Люди, пережившие Великую Отечественную войну, принадлежат к тому поколению, детство и юность которых прошли в суровых испытаниях. Многие из моих ровесников не смогли в полной мере испытать радость беспечных и счастливых молодых лет, они так и не поступили туда, куда хотели, многие их юношеские мечты оказались разрушенными. Борьба за жизнь была нашим постоянным спутником. Мне было пятнадцать лет, когда началась война, а через два года я добровольно ушел защищать родную страну. Видел страшные, чудовищные моменты, когда фашистские захватчики ни за что убивали людей на оккупированных территориях, мучили и держали в страхе, издевались над мирным населением, и тем не менее наше поколение не утратило человечность. Для молодежи у меня есть одно напутствие: оставайтесь людьми в любых жизненных ситуациях", - сказал Михаил Шашков.

"Ветеранов с каждым годом остается все меньше, поэтому наше поколение обладает уникальной возможностью вживую пообщаться с людьми, которые прошли Великую Отечественную войну, узнать от них о событиях, происходивших тогда в стране, о людях, которые ее защищали, чем они жили и как сохраняли веру в лучшее. У нас также есть возможность лично высказать героям слова благодарности за мир и свободу, которые они подарили всем нам", - сказала секретарь ЦК ОО "БРСМ" Александра Гончарова.

Она также отметила, что подобные встречи необходимо проводить не только в преддверии значимых дат - общаться с героями надо и в обычные дни. В свою очередь заместитель министра труда и социальной защиты Иван Лавринович заверил, что встречи в таком формате будут организовывать и впредь, чтобы знакомить молодых людей с героями и правдивыми историческим фактами, формировать патриотическое сознание у подрастающего поколения.-0-

Фото Андрея Покумейко