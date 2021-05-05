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05 мая 2021, 14:26

Важно сохранить память о страшных событиях войны и не допустить их повторения - блокадница Ленинграда

Елизавета Хомченко
Елизавета Хомченко

5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Важно сохранить живую память о страшных событиях войны и не допустить их повторения. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась блокадница Ленинграда, жительница Могилева Елизавета Хомченко. Сегодня женщина отмечает свое 90-летие, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас с вами, ныне живущих, важно сохранить память о страшных событиях Великой Отечественной войны. Тогда мы столкнулись со страшной бедой - это был ужас, голод и страх. Мы хоть и были детьми, но все помним. Потому важно рассказывать потомкам о том, что было. Чтобы нынешние поколения могли сравнить то время и это и понять, какой ужас приносит с собой война. А сравнивать нужно для того, чтобы ни в коем случае не допустить повторения тех событий, - подчеркнула Елизавета Хомченко. - Мы видели, как умирали люди. Мы страдали от голода, тогда мы не жили - мы выживали. И смогли дожить до сегодняшнего дня, увидеть счастливую жизнь под мирным небом. И в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, кто навсегда остался в окопах и под завалами разрушенных от фашистских бомб домов, мы с вами не имеем права забывать свою историю".

Елизавета Хомченко родилась 5 мая 1931 года в Ленинграде - здесь она жила вместе с родителями, дедушкой и младшим братом. "Внезапно началась война. Сразу никто не понял, что случилось. А наш дом на тот момент уже забросали зажигательными бомбами. Тогда по радио объявили, что война. Никто не представлял, что это такое и как теперь с этим жить. Люди стали запасаться продуктами - у кого на что денег хватало. Магазины быстро опустели, а жизнь продолжалась", - рассказала блокадница.

Позже на заводе был серьезно ранен отец Елизаветы - он вскоре скончался. В семье заболел дедушка - мать отправилась ему за лекарством и больше не вернулась домой. "Она попала под бомбежку. Позже нам принесли ее сумочку. Совсем скоро не стало и дедушки. И мы с моим братом Валиком, которому было всего 3 года, остались вдвоем. За нами присматривали управдомом и дворник, давали когда деньги какие, когда талоны - что сами находили. Помогали и соседи, - поделилась воспоминаниями Елизавета Хомченко. - Тяжелое было время - я брата дома одного оставляла, а сама на улицу - побираться. Нас много таких одинаковых детей было. А потом домой - с братом делиться. Когда начиналась бомбежка, мы на диванчик с ним ложились и обнимались. Я тогда думала, что если умирать, то хотя бы вместе. Слез никаких не было - мне тогда казалось, что у всех жизнь такая, чего плакать".

После того, как советские войска в 1944 году сняли блокаду, она и ее брат Валентин попали в детский дом в Ивановской области. Но уже в 1945 вернулась обратно в Ленинград - нужно было учиться и восстанавливать город. Свою трудовую деятельность начала в 15 лет на ткацкой фабрике. "Смотрела на других, они родственников находили. И я давай пробовать. В Ленинграде никого не осталось, а потом я вспомнила, что у меня же отец из Могилева - до войны я приезжала к бабушке гостить. Жила она в районе реки Дубровенка - мне там так нравилось время проводить, - поделилась воспоминаниями женщина. - Так, в 1949 году я переехала в Могилев. Соседи и знакомые, кто меня не забыл, помогали с работой - устроилась на "Веснянку", где до самой пенсии и проработала. Вышла замуж, у меня трое детей (они уже все совсем взрослые), четверо внуков и двое правнуков. И брата я своего смогла найти - правда, только через 17 лет. У него уже тоже семья была, ребенок".

Для поздравления Елизаветы Хомченко с юбилеем в Могилевском горисполкоме организовали торжественный прием. Блокадницу Ленинграда поздравили заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко, председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин, начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Марина Снытко, представители общественных и ветеранских объединений региона, организаций города. Поздравили женщину и бобруйчане - передать добрые пожелания приехали учащиеся аграрно-экономического колледжа города Бобруйска.

Председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин поздравляет Елизавету Хомченко
Председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин поздравляет Елизавету Хомченко

"Это огромная честь в такой светлый день в преддверии Дня Победы поздравлять вас с днем рождения. Ваши воспоминания о жизни никого в этом зале не оставили равнодушными. Спасибо вам за то, что остаетесь для нас примером и настоящей гордостью нашего города - вы прошли тяжелый жизненный путь, столкнулись с войной, а после восстанавливали страну из руин. Елизавета Петровна, от всех могилевчан я говорю вам спасибо. За все то, что вы сделали и продолжаете делать для нас. И такие встречи, такие истории из первых уст позволяют нам сохранить память о героических подвигах обычных людей, не дают забыть о том, какой разрушительной силой обладает война", - поздравил блокадницу Максим Гурин.-0-

Фото Олега Фойницкого

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