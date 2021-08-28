Важно воспитывать у детей любовь к сельскому хозяйству и уважение к людям труда - Соловей

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Важно воспитывать у детей любовь к сельскохозяйственному труду и уважение к людям труда. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на региональном августовском педсовете, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор обратил внимание участников форума на выполнение важной государственной задачи - поддержке сельскохозяйственного сектора экономики. "В наших школах создается немало профильных классов. В том числе и аграрных, куда поступают школьники, которые любят землю и умеют на ней работать. В прошлом учебном году таких классов в области было 23. Стопроцентный результат профориентации получился только в двух школах. В Залесской Чечерского района и Лопатинской - Гомельского все одиннадцатиклассники агрогрупп получили целевые направления и поступили в учреждения высшего образования сельхозпрофиля", - озвучил результаты Геннадий Соловей.

По его мнению, важный момент поддержки аграриев - помощь летом в уборке урожая. Так, по информации областного комитета профсоюзов АПК, в нынешней жатве 780 учеников сельских школ работали в 71 хозяйстве региона на зернотоках. Кроме того, 40 работников учреждений образования в свой отпуск наряду с аграриями трудились в полях. Больше всего (10 человек) - в Калинковичском районе.

"Такой опыт надо распространять повсеместно. Недаром в крылатом выражении "Хлеба и зрелищ" на первом месте стоит слово "хлеб". Мы все должны понимать его значимость и воспитывать у детей любовь к сельскохозяйственному труду и уважение к людям труда", - убежден председатель облисполкома.

Областной педагогический форум собрал сегодня в Гомеле около 500 человек. Лучшим наставникам региона вручили заслуженные награды, отметили и педагогов, которые подготовили победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Воспитанники и учащиеся учреждений образования региона, педагоги для всех участников встречи подготовили творческий подарок - праздничный концерт.-0-