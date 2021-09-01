Вблизи 16 школ и детсадов в Минской области оборудовали островки безопасности

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области вблизи учреждений образования появились островки безопасности, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"Основная задача сотрудников Госавтоинспекции - сделать все возможное, чтобы дороги детей к знаниям были безопасными. Перед началом уроков большое количество машин скапливается вблизи учреждений образования. Школьников стараются высадить поближе к входу. Припаркованный транспорт ограничивает видимость, затрудняет движение и создает опасность для пешеходов", - отметили в ведомстве.

Чтобы предотвратить негативные происшествия, ГАИ Минской области решила усовершенствовать организацию дорожного движения вблизи школ. "На сегодня на территории области по региональному плану по снижению аварийности вблизи 16 школ и детсадов обустроены накладные островки безопасности", - рассказали в УВД.

"Это помогает повысить видимость, упорядочить парковку транспорта и свести риск дорожно-транспортных происшествий к минимуму", - добавили в ведомстве.-0-