Вблизи Брестской крепости обустраивают аллею героев

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Обустройство аллеи со стелами "Их именами названы улицы Бреста" в областном центре завершат к 22 июня. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Накануне на улице Зубачева начали монтаж плит для установки барельефов "Их именами названы улицы Бреста". Здесь появится 13 новых стел из гранита с подсветкой в темное время. Специалисты КУП "Брестское спецпредприятие" ежедневно будут вести комплексные работы, чтобы завершить сдачу объекта к знаковой дате - 22 июня", - написал Александр Рогачук.

Аллея героев раньше размещалась на проспекте Машерова по дороге к мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой". Когда магистраль расширяли, стелы с барельефами демонтировали, чтобы установить их в новом месте. Подходящий участок подыскали на улице Зубачева. К имевшимся ранее бюстам добавят также изображение первого Героя Беларуси Владимира Карвата.-0-