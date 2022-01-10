Вблизи Колодищей 11 января временно ограничат движение

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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе вблизи агрогородка Колодищи 11 января временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
"С 17.00 до 18.40 на 1-м км автодороги Сухорукие - кладбище вблизи Колодищей запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - рассказали в ГАИ.
Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-