Вечером будет временно ограничено движение на трассе Р1 под Минском

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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня вечером будет временно ограничено движение на части трассы Р1 под Минском, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
"Сегодня с 19.00 до 21.00 на 12-м км автодороги Минск - Дзержинск вблизи агрогородка Щомыслица Минского района запланировано проведение следственного эксперимента для выяснения обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. Будет ограничено движение транспорта в направлении Минска", - проинформировала Татьяна Белоног.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-