Велосипедистов в Минске 20 сентября угостят бананами

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцию "На работу на велосипеде", или "Велосипедисту - фрукт", проведут в Минске 20 сентября. Волонтеры в шести точках столицы будут угощать велосипедистов бананами, сообщила сегодня на пресс-конференции PR-специалист Минского велосипедного общества Дарья Коско , передает корреспондент БЕЛТА.

Акция пройдет с 7.00 до 10.30. Волонтеров с бананами и информационными листовками можно будет встретить у стелы "Минск - город-герой", возле главного входа в Ботанический сад, напротив дома по адресу пр. Пушкина, 85, у "Минск-арены", Белорусского государственного академического музыкального театра и универмага "Беларусь". "В прошлом году за два часа мы раздали 1,5 тыс. фруктов и батончиков, в этом году количество фруктов точно будет не меньше прошлогоднего, может, даже больше", - рассказала Дарья Коско.

Акция является одним из мероприятий Европейской недели мобильности, которая проходит во всем мире с 16 по 22 сентября. Она проводится Минским велосипедным обществом и Центром экологических решений при поддержке городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Организаторы предлагают изучить множество различных вариантов передвижения и подумать о новых формах мобильности. Акция направлена на популяризацию велосипеда как транспорта в любое время года.-0-