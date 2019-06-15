Велосипедные парады, арт- и рок-фестивали пройдут ко Дню молодежи в Могилевской области

15 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, стартуют в Могилевской области 28 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

Жителей Могилева ожидает яркая и насыщенная программа. В областном центре 30 июня показательными выступлениями молодых спортсменов откроется воркаут-площадка по улице Крупской. На протяжении дня на открытых площадках города пройдут тематические программы и концерты. Шоу-программу "Туса на 5+" представит на площади Звезд телерадиокомпания "Могилев". Городской арт-фестиваль молодежных увлечений "#ГородМолод" развернется в Комсомольском сквере. Здесь желающие смогут посетить мастер-классы по современной хореографии, стритдэнсу, фотосъемке, этноремеслам, изобразительному искусству. Велосипедистов в 15.00 приглашают на велопробег с элементами городского ориентирования по маршруту площадь Ленина - Дворец культуры области. Не обойдется без фестиваля красок Holi Lions и дискотеки.

В Бобруйске 28 июня пройдет концерт с участием певицы Влады, рок-групп Бобруйска. Местное радио ZefirFM проведет хит-парад "Самые сладкие хиты лета".

В Краснополье День молодежи отпразднуют 29 июня парадом велосипедистов, которые проедут по центральным улицам города с государственными и флагами общественных организаций. Аналогичный велопробег "Молодежь РУЛит" будет организован и в Кличеве.

В Хотимском районе состоится молодежный турслет в урочище "Ивановская роща", где основной акцент сделают на командные игры и состязания, в Кричеве пройдет рок-фестиваль местных коллективов. Во многих районах зрителей порадуют уже ставшие традиционными конкурсы "Властелин села".-0-