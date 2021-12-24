Верховный суд передал воспитанникам центра в Молодечно компьютерную и интерактивную технику

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд передал воспитанникам Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Молодечно компьютерную и интерактивную технику, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

По доброй многолетней традиции представители Верховного суда побывали сегодня в гостях у воспитанников этого центра. Заместитель председателя суда Юрий Кобец вручил ребятам подарки, поздравил с наступающими новогодними праздниками и пожелал им добра, благополучия и веры в чудо.

"Центру переданы компьютерная и интерактивная техника и оборудование, приобретено новое окно, воздушно-пузырьковая трубка для сенсорной комнаты и, конечно, сладости", - рассказали в пресс-службе.

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Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в эти предпраздничные дни. Руководители республиканских органов государственной власти и управления, местных исполнительных и распорядительных органов страны посещают детские интернатные учреждения, больницы, опекунские и приемные семьи, помогают в решении насущных проблем, дарят подарки.-0-