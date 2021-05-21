Весной в Витебской области высажено более 3,6 тыс. га новых лесов

21 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За весеннюю лесопосевную кампанию работники лесхозов Витебской области посадили более 3,6 тыс. га новых лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер по лесовосстановлению и мелиорации Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения Алексей Киташев.

Лесхозы Витебской области только за весенний период выполнили годовой план и посадили в общей сложности более 3,6 тыс. га нового леса. "План на весеннюю лесопосевную кампанию был доведен в 3,2 тыс. га. Работники лесхозов уже превысили объем посадки леса, назначенный на весь год. Более 2,2 га от общего объема лесопосадки занял улучшенный, селекционный материал. Около 70% новых посадок отведено под европейскую ель, 25% - под сосну. На остальных 5% теперь растут дуб, ясень, клен и липа", - рассказал Алексей Киташев.

Он добавил, что для лучшей приживаемости применяли саженцы с закрытой корневой системой, в основном такой способ посадки использовался для европейской ели. Территорию свыше 200 га занимает дуб. Это довольно прихотливая к почве и климату культура, которая на Витебщине не очень популярна, поэтому она растет преимущественно в смешанных лесах.

Более 90% высаженного этой весной леса относится к смешанному типу. Он устойчив к изменениям климатических условий и жаркой температуре, что предотвращает пожароопасную обстановку.

Самые обширные площади новых лесов появились в Оршанском (более 600 га) и Толочинском лесхозах (свыше 300 га), по 250 га лесных культур высадили Бегомльский, Верхнедвинский и Дисненский лесхозы.

В этом году также заложили урожай будущих хвойных - сосны и ели - на более 20 га в питомниках области. Подросшие сеянцы и саженцы в последующем будут высаживаться на лесокультурных площадях Витебской области.-0-