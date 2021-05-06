Ветераны Минской области получат подарочные наборы ко Дню Победы

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подарочные наборы получат ветераны Великой Отечественной войны в Минской области накануне Дня Победы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель совета Минской областной организации ветеранов Казимир Чарапковский.

"Ветеранов Великой Отечественной войны в регионе около 500 человек. Героев с каждым годом становится все меньше, поэтому оставшимся из них необходимо уделять как можно больше внимания, окружать их заботой и приятными событиями. Так, накануне Дня Победы ко всем ветеранам приедут делегации с поздравлениями, подарочными и продуктовыми наборами от профсоюзных организаций, объединения "Белая Русь", союза женщин, городских и районных ветеранских организаций, предприятий", - рассказал Казимир Чарапковский.

Как отметил председатель совета, предпраздничные встречи с ветеранами уже проходят в Минской области.

Минская областная организация ветеранов включает 23 районные организации ветеранов, в которые входят более 700 первичных ветеранских организаций, объединяющих более 300 тыс. ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.-0-