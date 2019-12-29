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29 декабря 2019, 14:09

Виктор Лукашенко поздравил воспитанников детского дома семейного типа в Оршанском районе

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29 декабря, Оршанский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Первый вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко с семьей принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети", посетив детский дом семейного типа в деревне Заслоновка Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

К приезду гостей глава семейства Светлана Дашкевич, воспитывающая восьмерых детей в возрасте от 5 до 17 лет, готовилась с раннего утра. "Вместе с ребятами напекли разных вкусностей и с нетерпением всех ждали, ведь канун зимних праздников - это время обмена теплыми поздравлениями, приятных встреч, а для детей - ожидания волшебства и подарков", - отметила собеседница.

Этот день для многочисленного семейства и их гостей стал именно таким: наполненным душевным общением и чудесным настроением. Принтер, велосипеды, гироскутер, много-много сладостей и желанные подарки, предназначенные каждому воспитаннику оршанского семейства, вызвали бурю радости. Много приятных эмоций от ответных сюрпризов, изготовленных детьми поделок получила в ответ и семья Виктора Лукашенко. В один круг собрал всех веселый хоровод у елки под песню о маленьких утятах. "Наверное, это песня всех времен: еще мы танцевали в детстве под нее у елки", - пошутил Виктор Лукашенко.

По словам Лилии Лукашенко, в их семье сложилась традиция проводить Новый год и Рождество вместе. "Конечно, детки растут, хотят провести этот праздник с друзьями. С этим надо смириться. Важно заложить традицию, ведь потом, когда у них появятся собственные семьи, они вновь вернутся к ней и всегда будут торопиться в родной дом. Поэтому по возможности мы всегда стараемся провести эти праздники вместе, собрать всю семью, друзей. Это одна из немногих возможностей объединить всех вместе", - отметила она. Виктор Лукашенко согласился со словами жены. "Видите, мы все собрались сегодня здесь", - подчеркнул он.

Не менее важно, по мнению супругов, делиться в это время радостью с теми, кто в этом особо нуждается. Поэтому участие в акции "Наши дети" стало для них еще одной доброй семейной традицией. "Это важно для нас. Такие визиты помогают переосмыслить жизнь, осознать незначительность наших повседневных проблем по сравнению с трудностями, с которыми пришлось столкнуться этим детям", - считает Лилия Лукашенко. "Очень приятно видеть радость на лицах детей, их родителей и понимать, что ты тоже можешь чем-то помочь, подарить частичку своего тепла", - добавил ее супруг.

Поделилась семья Виктора Лукашенко и мнением по поводу того, что же приятнее: дарить или получать подарки. "Всему свое время. Думаю, дарить подарки не менее приятно, чем получать. Маленьким деткам приятнее получать, они ждут этого праздника. С годами же начинает доставлять больше удовольствия реакция на твои подарки. Это просто огромный положительный заряд эмоций", - убеждена Лилия Лукашенко.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси по 10 января.-0-

Фото Александра Хитрова

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