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11 февраля 2021, 12:48

Винил, "Красная Москва" и талоны на масло - в борисовском ретро-музее готовят новую экспозицию

Фото музея
Фото музея

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ретро-музее в Борисове в марте текущего года откроют новый зал-реконструкцию жилой комнаты советского человека. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Борисовской центральной библиотеки им. И.Х.Колодеева Елена Копыток.

"Ретро-музей при городской библиотеке раньше включал в себя только один зал. Его создали пять лет назад, обставив помещение коллекцией советских предметов, которые позволяют увидеть эволюцию товаров народного потребления и бытовой техники. Люди оценили экспозицию, поэтому мы решили ее продолжить. Сейчас в стадии подготовки к открытию находится второй зал. Он подразумевает собой интерпретацию квартиры советского гражданина, обставленной металлической кроватью, сервантом, трюмо, швейной машинкой и различными мелкими предметами, которые передают дух времени. Это виниловые пластинки, духи "Красная Москва", сберкнижки или талоны на покупку полкилограмма масла, авоська, алюминиевые ложки и вилки, поллитровая бутылка из-под кефира и граненый стакан - классические предметы советской эпохи", - рассказала Елена Копыток.

По словам директора библиотеки, при создании залов сотрудники руководствовались желанием оживить воспоминания молодости у людей старшего поколения, а молодых хотели познакомить с историческими предметами и условиями, в которых жили их мамы и папы, бабушки и дедушки. "Старые электронные игрушки вроде тамагочи, первые мобильные телефоны, комната с ковром на стене - это то, о чем маленькие дети слышали, но не всегда имели возможность увидеть, поэтому решили создать экспозиции, чтобы они могли посмотреть и оценить предметы и быт людей советского времени", - отметила Елена Копыток.

Создание нового зала также приурочили к республиканской акции "Культурная столица года". В 2021 году этого звания удостоен Борисов, где сейчас начинают активно реализовывать инновационные проекты по презентации самобытности города, развитию и популяризации традиций и достижений национальной культуры, активизации творческой инициативы, повышению туристической привлекательности региона.-0-

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Борисов Минская область музей реконструкция
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