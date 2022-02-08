Витебск в марте примет эстафету молодежной столицы

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебск в торжественной обстановке примет эстафету молодежной столицы в марте, сообщила журналистам главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Витебского городского исполнительного комитета Татьяна Янченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Каждый год один из белорусских городов становится молодежной столицей страны. В 2022-м этот статус от Гродно принимает Витебск. "Мы предполагаем, что мероприятие будет рассчитано на три дня начиная с 10 марта", - рассказала Татьяна Янченко.

По ее словам, организаторам не хотелось бы раскрывать все фишки. "Открытие пройдет в Витебском государственном университете им. П.М.Машерова. Это будет наша основная локация. Мы встречаем радушно гостей и начинаем нашу трехдневную работу. Это будет не просто мероприятие, а праздник молодежи", - отметила главный специалист.

Татьяна Янченко подчеркнула, что к подготовительной работе очень активно подключилась молодежь города. "Будут сюрпризы. У нас будут диалоговые площадки, которые пройдут во всех вузах города. Каждый вуз будет нести свой колорит и тематику, покажет достижения и разработки. У нас есть чем гордиться и что показать, - сказала она. - Участников программы мы хотим побаловать нашим городским театром, который показывает спектакли на родном языке и только. Также мы бы хотели показать и телерадиокомпанию. Это тоже будет очень интересная часть мероприятия, участники которого будут задействованы непосредственно в прямом эфире. Мы не забудем и о молодых парламентариях".

"Мы все знаем, что Витебск - центр шагаловского искуства. Кроме того, у нас есть достижения спортивного характера мирового масштаба" - дополнила главный специалист. Все это смогут увидеть гости молодежной столицы - 2022.-0-