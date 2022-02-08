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13:48 Зинкевич: в молодежной столице проходят яркие и значимые мероприятия года Общество
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08 февраля 2022, 13:48

Зинкевич: в молодежной столице проходят яркие и значимые мероприятия года

Фото из архива
Фото из архива

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Быть молодежной столицей для города всегда почетно и ответственно, заявила журналистам заместитель начальника Республиканского молодежного центра Юлия Зинкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"По инициативе Министерства образования проект "Молодежная столица" зародился в 2016 году. Первым принял молодежную столицу город Барановичи. В 2017 году - Полоцк, в 2018-м - Могилев, 2019-м - Орша, 2020-м - Пинск, 2021-м - Гродно и в 2022 году молодежной столицей будет город Витебск, - рассказала Юлия Зинкевич. - Конечно, все начинается с торжественного открытия, которое не только включает в себя передачу символичного ключа от города к городу, а также это большая площадка, где собирается молодежь. Съезжается порядка 500 молодых людей. Это учащиеся средних специальных учебных заведений, студенты вузов, работающая молодежь, молодые парламентарии, лидеры общественных объединений. Обычно торжественное открытие проходит в три дня и становится такой большой площадкой по обмену опытом, встречи с интересными людьми, знакомством с культурой и историей города, где это проходит. И потом уже дается именно старт мероприятиям, которые проходят на протяжении года в этом городе".

Замначальника центра отметила, всегда проекты молодежной столицы интересны и разнообразны. "В 2021 году молодежной столицей был город Гродно и, даже несмотря на эпидемиологическую ситуацию, много ярких проектов было проведено. "Именно в молодежной столице был дан старт молодежной экспедиции "Маршрутами памяти. Маршрутами единства", республиканского молодежного поезда #БеларусьМолодежьЕдинство. В Гродно прошел финал республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "АРТ- вакации", где лучшие творческие коллективы учащихся средних специальных учреждений образования показали свои творческие способности. Также хочется отметить такие проекты, как республиканский молодежный фестиваль "Медиасфера", который прошел на базе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы", инициатором которого был сам университет", - подчеркнула она.

Юлия Зинкевич добавила, всегда каждый город, который принимает молодежную столицу, имеет свои изюминки. "И когда город узнает, что он становится молодежной столицей, - это, конечно, почетно и ответственно, потому что все яркие и значимые мероприятия года будут аккумулированы в этом городе", - констатировала она.-0-

Витебск в марте примет эстафету молодежной столицы

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