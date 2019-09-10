Витебская библиотека иностранных языков обрела постоянную прописку на новом месте

10 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске библиотека иностранных языков обрела постоянную прописку по новому адресу: теперь она расположена в более оживленном районе по пр. Строителей, 10 рядом с библиотекой имени П.Бровки, передает корреспондент БЕЛТА.

На новых площадях с комфортом разместился весь книжный фонд учреждения, составляющий более 7,5 тыс. книг. Оборудованы компьютерные места для работы с электронными ресурсами, детская творческая лаборатория, кабинет для занятий участников языкового клуба (в библиотеке изучаются английский, японский и польский языки). Общий объем средств, направленный на ремонтные работы, составил Br130 тыс. Весомый вклад в материально-техническое оснащение учреждения культуры внесен посольством США в Беларуси, при поддержке которого за почти 15 лет сотрудничества по различным грантам на эти цели было направлено $67 тыс.

"Библиотека иностранной литературы в Витебске - очень молодая, но перспективная. Мы рады, что в год своего 20-летия она стала более уютной и комфортной для читателей", - отметила на праздничной церемонии открытия директор Централизованной библиотечной системы Витебска Елена Богатенок.

Новоселье учреждение отмечает в Неделю библиотек. Финишной точкой акции в Витебске станет "Библионочь", которая состоится 13 сентября в библиотеке имени М.Горького. "В этот день наши гости уже в седьмой раз станут участниками волшебного, креативного и немного мистического вечера, насыщенного разнообразными проектами на любой вкус и возраст. Это танцевальная и фитнес-площадка, различные квесты, поэтический "ЛитКофейник", авторский проект Владимира Булавского "Витебск в мифах и легендах", выступления Театра моды "Стиль", студии эстрадной песни "Шанс", сборной команды КВН, запланированы необычные выставочные проекты, интересные гости и множество приятных сюрпризов", - рассказала Елена Богатенок.-0-

Фото Александра Хитрова