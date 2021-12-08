Витебская компания "Альянспласт" в этом году увеличила экспорт на 30%

8 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие ООО "Альянспласт" в Витебске, занимающееся выпуском пластиковой тары, за 11 месяцев 2021 года увеличило объем экспорта на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор компании Николай Силинов.

В месяц предприятие выпускает более 50 млн изделий. Продукция поставляется примерно в 40 стран ближнего и дальнего зарубежья. Сырье закупают в России и Азербайджане.

Каждый год в модернизацию производства вкладывается около 2 млн евро. Покупается новое оборудование, роботизированные комплексы, системы автоматизации. "Устанавливаем оборудование в цеха, ручной труд заменяют роботы. При этом количество работников много лет остается одним и тем же. Если раньше один сотрудник обслуживал 1-2 машины, то теперь до 5. За счет этого выросла производительность", - рассказал Николай Силинов.

Николай Силинов

Продукция на складах не задерживается и быстро отгружается заказчику. За январь - ноябрь 2020 года объем экспорта "Альянспласта" составил $18,8 млн, за 11 месяцев нынешнего года цифра выросла до $24,6 млн. Рост составил 30%.

Сейчас компания прорабатывает с Туровским молочным комбинатом возможность выпуска для него новых видов упаковки. Весной 2022 года пластиковая тара из Витебска может отправиться в Туров. В планах также расширение производства, складских помещений, реализация нескольких проектов с европейскими партнерами.

ООО "Альянспласт" создано в 1996 году. Компания специализируется на производстве тары из полипропилена различных емкостей. Предприятие функционирует в три смены без выходных, трудятся здесь около 470 человек. Основные цеха находятся в Витебске, есть еще производство в Шумилино.-0-

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