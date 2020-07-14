Витебская милиция на время "Славянского базара" переходит на усиленный вариант несения службы

14 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Личный состав органов внутренних дел Витебского гарнизона и приданных сил с 15 июля на время "Славянского базара" перейдет на усиленный вариант несения службы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для обеспечения безопасности гостей и жителей города во время "Славянского базара в Витебске" на помощь местным правоохранителям приедут коллеги из других областей Беларуси. Они помогут в организации пропускного режима в Летний амфитеатр, концертный зал "Витебск", а также совместно будут патрулировать центр города.

Начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб отметил, что в преддверии фестиваля в Летнем амфитеатре и возле него обновили устройства видеонаблюдения. Будет работать система идентификации не только личности, но и транспортных средств. "То, что в этом году многие мероприятия пройдут на открытых площадках, дополнительной проблемой для милиции не будет. Личного состава предостаточно, чтобы обеспечить спокойствие граждан как в центре города, так и в других частях Витебска", - отметил Михаил Гриб.

По его словам, с каждым годом на фестивале совершается меньше правонарушений и преступлений. Среди них самыми распространенными, как правило, являются кражи вещей. Во время творческого форума правоохранители будут нести службу без масок, но в перчатках и с использованием антисептика.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 19 июля.-0-

Фото Александра Хитрова