Витебская область готова к введению местного сбора на пересечение госграницы на автомобиле - Совет депутатов

18 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская область готова к введению местного сбора на пересечение государственной границы на автомобиле в пунктах пропуска, сообщил сегодня председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев на внеочередной сессии облсовета при утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с обновленным Налоговым кодексом, вступившим в силу с 1 января 2021 года, областные Советы депутатов с 1 января 2021 года и до 1 января 2023-го могут вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска. "Все аспекты введения обязательного платежа отработаны, остаются лишь технические вопросы, находящиеся в компетенции органов пограничной службы. Как только они будут решены, вопрос планируется вынести на сессию областного Совета депутатов", - пояснил Владимир Терентьев.

При введении соответствующего решения уплачивать сбор будут водители принадлежащих организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, автомобилей, максимальная масса которых не превышает 5 т. Сбор уплачивается в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска исходя из размера базовой величины, действующей на дату уплаты сбора.

Как сообщил начальник главного финансового управления Витебского облисполкома Геннадий Гребнев, объем собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Витебской области 2020 года превысил Br1,5 млрд, что на 4% больше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. В ходе исполнения бюджета не обеспечено выполнение отдельных параметров социально-экономического развития Витебской области, что негативно сказалось на динамике собственных доходов. Вместе с тем сложившееся отставание в значительной степени было компенсировано сверхплановыми поступлениями по подоходному налогу с физических лиц (благодаря выполнению задания по росту номинальной начисленной зарплаты), а также по НДС, поступлений от реализации неиспользуемого имущества и ряду других источников.

Доходы консолидированного бюджета Витебской области составили около Br2,5 млрд (с учетом безвозмездных поступлений) и увеличились на 7% по сравнению с бюджетом-2019. Это позволило обеспечить финансирование основных базовых обязательств бюджета, поддержать приоритетные направления и сферы деятельности, продолжить работы на объектах высокой социальной значимости, констатировал Геннадий Гребнев.-0-