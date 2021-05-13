13 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На днях Витебская область получила более 25 тыс. доз вакцины "Спутник V", выпущенной на РУП "Белмедпрепараты". Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.

Вакцину уже получили Витебск, Орша, Полоцк, Новополоцк. Сегодня и завтра она отправится в районные учреждения здравоохранения. "Витебская область получила на днях более 25 тыс. доз вакцины "Спутник V". На данном этапе прививки против коронавируса получат люди, которые по своей профессиональной деятельности имеют более высокий риск заражения COVID-19. К ним относятся работники торговли, бытового обслуживания, общественного питания, транспорта, учреждений культуры и спорта. Также будут привиты работники госорганов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельности населения", - отметил Михаил Вишневецкий.

Продолжается вакцинация населения, относящегося к группам риска, - учителей, врачей и пожилых граждан возрастной категории более 61 года, людей с хроническими заболеваниями. "В Витебской области первым компонентом всего привито около 36,2 тыс. человек. Вакцинированы от COVID-19 более 60% работников организаций здравоохранения, около 46% социальных работников, более 66% от числа проживающих в учреждениях круглосуточного пребывания, почти 13% работников учреждений образования. Два компонента вакцины получили уже около 24,8 тыс. граждан", - рассказал начальник облздрава.-0-