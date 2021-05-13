Витебская служба такси недоплатила в бюджет более Br2,2 млн

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три жителя Витебска организовали работу службы такси с нарушениями налогового и трудового законодательства. Незаконный бизнес пресекли работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области во взаимодействии с областной инспекцией Министерства по налогам и сборам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

Учредители компании для занижения выручки от оказания услуг такси незаконно использовали упрощенную систему налогообложения вместо применения общего порядка уплаты налогов (в том числе на добавленную стоимость и налога на прибыль).

Кроме того, установлены факты занижения выручки, полученной от пассажиров за оказанные услуги такси. К примеру, если водители такси получали от клиента оплату наличными, то зачастую не использовали таксометр, что также позволяло занижать размер налоговых платежей.

По предварительной оценке, ущерб государству в виде неуплаченных налогов превысил Br2,2 млн.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении трех организаторов незаконной деятельности такси возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса.

Нарушалось и трудовое законодательство. Как выяснилось, водителям такси в дополнение к официальной зарплате выплачивали "в конверте" от Br50 до Br300 в месяц, а кассирам - не менее Br400. "Серые" выплаты повлекли неуплату в бюджет подоходного налога и обязательных платежей в фонд социальной защиты населения.-0-