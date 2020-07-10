10 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская таможня ускорила оформление импортируемых на таможенную территорию ЕАЭС товаров. Более 95% партий таких грузов оформляется менее чем за два часа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

"В первом полугодии 2020 года этот показатель на 14% превысил аналогичный за 2019 год. При этом доля экспортируемых с таможенной территории ЕАЭС партий товаров, оформленных менее чем за 5 минут, составила 94%, что также превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 9%. Эффективно реализуется и бесконтактный метод работы: более 9 тыс. партий вывозимых товаров были выпущены автоматически, то есть без участия должностного лица таможни", - отметили в ведомстве.

Сокращение сроков выпуска товаров свидетельствует об эффективности предпринимаемых таможней мер по сокращению времени оформления товаров, а также является важной составляющей комплекса мероприятий по упрощению ведения внешнеэкономической деятельности, позволяющей снизить затраты субъектов хозяйствования и формировать комфортные условия для ведения бизнеса.-0-