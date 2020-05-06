Витебские педагоги напишут диктант по "Званам Хатыні" Василя Быкова

6 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Директора школ и гимназий Первомайского района Витебска напишут диктант в преддверии Дня Победы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по образованию администрации района города.

Педагогам предстоит написать диктант по публицистическому произведению "Званы Хатыні" классика белорусской литературы Василя Быкова. Мероприятие пройдет сегодня в гимназии №8. "Цель акции - приобщить учителей к творчеству известного автора, через произведение поразмышлять на тему Великой Отечественной войны и важности сохранения исторической памяти", - отметили в отделе по образованию администрации Первомайского района.

После мероприятия педагоги возложат цветы к мемориальному знаку в честь 40-летия Великой Победы, установленному на территории витебской гимназии №8.

Диктант пройдет во время акции "Часы обратного отсчета "75 шагов до Победы". Она стартовала в феврале и объединила педагогов и учеников учреждений образования района. В школах и гимназиях прошли конкурсы чтецов, хоровых коллективов, мобильного кино, исследовательских работ, состоялся и музыкальный челлендж.-0-